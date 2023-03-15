İsveç başbakanı, NATO umudunu 14 Mayıs sonrasına bıraktı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili umudunu Türkiye’deki genel seçimler sonrasına bıraktı.

Ulf Kristersson. Fotoğraf: Arşiv

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la Berlin’de ortak basın toplantısı düzenleyen Kristersson, Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerinden sonra NATO üyelik başvurularının hızlı bir şekilde onaylanmasını umduklarını açıkladı.

Bugün grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda “Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız” demişti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi son dönemde ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in destek beklememesi gerektiğini söylemişti.

Reuters’a bugün konuşan iki Türk yetkiliyse, Finlandiya’nın üyeliğinin 14 Mayıs seçimlerinden önce onaylanabileceğini söylemişti.