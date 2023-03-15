Finlandiya’nın NATO üyeliği 14 Mayıs seçimlerinden önce onaylanabilir

Türk yetkililer, 14 Mayıs seçimlerinden önce Finlandiya’nın NATO üyeliğinin onaylanabileceğini belirtiyor.

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Finlandiya cumhurbaşkanı yarın Türkiye’yi ziyaret edecek. Cuma günü yapılacak görüşmelerde NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra temelinde Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de görüşülmesi bekleniyor.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “Finlandiya’nın üyeliğine ilişkin TBMM’ye gerekli düzenlemenin kısa sürede gönderilmesi planlanıyor. Finlandiya’nın üyeliğine sıcak bakılıyor” dedi.

Konu hakkında bilgi sahibi diğer bir yetkili de, “Finlandiya’nın NATO üyeliğinin onaylanması konusunda gerekli adım TBMM kapanmadan ve seçim olmadan çok büyük ihtimalle tamamlanacak. Bu konuda süreç son derece olumlu şekilde ilerliyor. Finlandiya cumhurbaşkanı ziyareti sırasında bu konuda olumlu mesajlar verilecektir” dedi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi son dönemde ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in destek beklememesi gerektiğini söylemişti.

Bir ülkenin, NATO’ya girebilmesi için mevcut üye ülkelerinin tamamının onaylaması gerekiyor. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini onaylamayan Macaristan ve Türkiye kaldı. Macaristan, yakın zamanda iki ülkenin üyeliklerini onaylaması bekleniyor.