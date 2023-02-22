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Macaristan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini martta onaylayabilir

Macaristan medyasında yer alan ve gelecek hafta düzenlenecek parlamento oturumunun gündemine dayandırılan haberlere göre Macaristan parlamentosu martın başında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylayabilir.

İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için iki ülkenin kararını bekliyor. (Reuters)
İsveç ve Finlandiya NATO’ya üyelik için iki ülkenin kararını bekliyor. (Reuters)

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın geçen yıl Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuş ve ittifaka birlikte katılmak istediklerini belirtmişlerdi. Ancak üye ülkelerin neredeyse hepsinden onay gelirken, Macaristan ve Türkiye hâlâ başvuruları onaylamış değil.


Macaristan Başbakanı Viktor Orban Kasım ayında hükümetin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik taleplerini destekleme kararı aldığını söylemişti.

Reuters’ın Macaristan medyasından aktardığına göre İsveç ve Finlandiya’nın üyelikleri önümüzdeki ayın başlarında onaylanabilir. Böylelikle iki ülkenin üyeliğini onaylamayan tek ülke Türkiye olacak.

İki ülkenin NATO’ya girmesi için üye tüm ülkelerin onaylaması gerekiyor.

İlişkiler son dönemde gerilmişti

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi son dönemde ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in destek beklememesi gerektiğini söylemişti.

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