Akşam Postası / 14 Nisan 2022

Mansur Yavaş: Şimdiden sağlı sollu saldırı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı adayımız” çıkışının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Kiraların yüzde 100’den fazla arttığı ortamda ev arayanlara kötü haber

“İki aydır ev arıyordum ama artık yıldım… Emlakçıya söylediğim kriterler 4-6 bin lira arası, 1+1, 2+1 daireler. Emlakçılar bana gülüyorlar, böyle bir ev yok diye…” Bu sözler İstanbul’da asgari ücretin üstünde bir limite ev arayıp bulamayan genç bir kadına ait.

‘Enflasyonla mücadele’ tasarısı: TÜİK’in onaylamadığı istatistiği açıklayana hapis

AKP’nin hazırladığı yeni bir yasa taslağına göre, araştırmacılar Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) onaylanmamış bir metodolojiyle oluşturulan istatistikleri açıklarsa üç yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Öğrenciler İBB’nin toplu taşıma zammından muaf tutulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında, toplu taşımaya yüzde 40’lık zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verildi.

Dördüncü ‘pas’: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

Koca sinyali verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta toplanacak bilim kurulunun maske zorunluluğunu kaldırma kararı alabileceğini söyledi.

Britanyalılar için Avrupa’da en ucuz şehir tatili: İstanbul birinciliği kaptırmadı

Britanya merkezli money.co sitesinin hazırladığı rehbere göre Avrupa’da tatil için en ucuz kaçış noktası İstanbul.

Ali Osman Akat ‘kaçakçılık’ suçlamasını reddetti; muhalefet ‘fotoğraflara’ tepkili

L’Actone’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’a ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akat suçlamaları reddetti. Ayrıca işadamının Facebook hesabında devlet yöneticileriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştığı belirlendi. CHP’liler tepkili.

Britanya’nın sığınmacıları ‘kurtarma’ planı: Ruanda’ya tek yön bilet

Britanya’da Boris Johnson hükümeti, ülkeye giden bazı sığınmacılara ‘tek yön Ruanda bileti’ vermeyi planlıyor.

Ekonomi anketi: AKP’lilerin yüzde 57’si kötü gidişattan iktidarı sorumlu tuttu

Aksoy Araştırma’nın anketine göre toplumun çok büyük bir kısmı ekonomiyi ‘kötü’ olarak tanımlıyor ancak partilere göre bu kötü gidişin sorumlusu da değişiyor.

Karamollaoğlu ‘İlk kez söylüyorum’ dedi: Üçüncü ittifak olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” dedi.

Müsilajla mücadelede ‘gecikmeli’ yasa hazırlığı: Belediyelere tesis zorunluluğu

AKP, Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj sorunuyla mücadele için yasal düzenleme hazırlığında. Düzenlemeyle Marmara havzasında bulunan illerin belediyelerine ‘ileri biyolojik atık su arıtma tesisi’ kurma zorunluluğunun getirilmesi planlanıyor.

AKP’li Elitaş’a göre muhalefet ‘hazırlıksız’: Baskın seçim gündemi korkudan

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim iddialarıyla ilgili “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” dedi.

Çavuşoğlu: Mariupol’deki Türklerin tahliyesinde istediğimiz neticeyi alamadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla ilgili “Henüz istediğimiz neticeyi alamadık” dedi.