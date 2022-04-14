Son 24 saat: 5 bin 127 vaka, 21 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 127 vaka kaydedildi, 21 kişi öldü.
Bir günde 182 bin 446 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 16 bin 783.
Yaramazlara biraz batar!
AKP, Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj sorunuyla mücadele için yasal düzenleme hazırlığında. Düzenlemeyle Marmara havzasında bulunan illerin belediyelerine ‘ileri biyolojik atık su arıtma tesisi’ kurma zorunluluğunun getirilmesi planlanıyor.
Britanya merkezli money.co sitesinin hazırladığı rehbere göre Avrupa’da tatil için en ucuz kaçış noktası İstanbul.
Elitaş, muhalefetin ‘korkusundan’ erken seçimi gündeme getirdiğini söylese de CHP’li Özgür Özel hem erken seçim beklemiyor hem de ‘dünden razı’ olduklarını belirtiyor.
İstanbul İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Covid-19 salgınının gündemden çıkmaya başladığını söyledi.
Aksoy Araştırma’nın anketine göre toplumun çok büyük bir kısmı ekonomiyi ‘kötü’ olarak tanımlıyor ancak partilere göre bu kötü gidişin sorumlusu da değişiyor.