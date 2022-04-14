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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 5 bin 127 vaka, 21 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 127 vaka kaydedildi, 21 kişi öldü.

Bir günde 182 bin 446 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 16 bin 783.

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