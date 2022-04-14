AKP’li Elitaş’a göre muhalefet ‘hazırlıksız’: Baskın seçim gündemi korkudan

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim iddialarıyla ilgili “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” dedi.

Elitaş, muhalefetin ‘korkusundan’ erken seçimi gündeme getirdiğini söylese de CHP’li Özgür Özel hem erken seçim beklemiyor hem de ‘dünden razı’ olduklarını belirtiyor.

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Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor. Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ”Adayımız Mansur Yavaş” sonrası da muhalefet kulisleri hareketlendi. Yavaş iddialardan ‘rahatsız’ olduğunu söylerken, MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, sonbaharda baskın seçim ihtimaline işaret ederek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını en geç haziranda açıklaması gerektiğini söyledi.

Elitaş: Kesinlikle erken seçim düşüncemiz yok

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, DW Türkçe’den Eray Görgülü’ye erken seçimle ilgili “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” dedi.

Seçim Kanunu’na işaret eden Elitaş, “Biz anayasayı neden değiştirdik? Erken seçim olmasın diye değiştirdik” dedi. Anayasayı değiştirme sebebine aykırı hareket etmeleri durumunda vatandaşın buna tepki göstereceğini belirten Elitaş, “Muhalefetin baskın seçim iddiaları sizce nereden kaynaklanıyor” sorusuna “Korkusundan” yanıtını verdi.

Muhalefetin hazırlıksız olduğunu savunan Elitaş, “Yani endişe içinde muhalefet diyor ki, yani aniden seçim yaparlarsa ben perişan olurum diyor” dedi ve kesinlikle erken seçim düşüncelerinin olmadığının altını çizdi.

CHP’li Özel: Dünden razıyız

Parti içinde farklı görüşler olsa CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, baskın seçim beklemiyor. Özel, “Çünkü Tayyip Erdoğan, bugün şartlarında gireceği seçimi kaybediyor. Kaybetmek üzere bir seçime gitmeyeceğini, sonuna kadar bekleyeceğini ve seçimlerin zamanında yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

Buna karşın kendilerinin erken seçimi istediğini vurgulayan Özel, “Biz dünden razıyız. Son anketlere baktığınızda seçimin iki tane kesin sonucu var. Bir, artık Tayyip Erdoğan’ın 13’üncü cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil. İkincisi ‘cumhur ittifakı’nın bugünkü şartlarda Meclis’te artık bırakın 330-340 milletvekilini, 250 milletvekili dahi toplamaları mümkün değil” dedi.

İktidarın seçimlere giderken para basıp ‘büyük bir geri dönüşe’ niyetleneceğini savunan Özel, buna karşın vatandaşın kararını verdiğini ve yönetimi değiştireceğini söyledi.