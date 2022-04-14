Genco Erkal beraat etti: Savcı, paylaşımları ‘politik eleştiri’ saydı

CANAN COŞKUN

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, savcının beraat kararı verilmesini talep ettiği esas hakkındaki mütalaasının ardından Erkal’ın beraatına hükmetti.

İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Erkal ve avukatları katıldı. Erkal’la dayanışmak amacıyla sinema sanatçısı Meral Çetinkaya ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşma salonundaydı. İlk duruşmada davaya müdahale talebi kabul edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Hâkim, duruşmanın başında savcıya esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz hakkı verdi.

Savcı, Erkal’ın dava konusu tweetlerinin politik eleştiri olduğunu belirterek beraat talep etti.

Erdoğan’ın avukatı da Erkal’ın ‘çobanlık‘ ve ‘diploma‘ tweetlerinde ‘hakaret kastı güttüğünü’ iddia ederek mütalaaya katılmadığını söyledi.

‘Yıllardır tartışılıyor’

Mütalaanın ardından söz hakkı verilen Erkal da bu yorumlara katıldığını belirterek şunları söyledi: “Diploma meselesi yıllardır tartışılıyor. Bunu ilk ben söylemedim. Ben eleştiride bulunuyorum. Çobanlığın değerli bir unsur olduğuyla ilgili cumhurbaşkanının da sözleri vardır. Burada hakaret olamaz.“

Erkal’ın avukatı Turgut Kazan da son yedi yılda Türkiye’de ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçlamasıyla 169 bin soruşturma, 38 bin tane de dava açıldığı bilgisini verdi.

Kazan, mütalaaya katıldıklarını ve müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Erkal’ın beraatına hükmetti.

Ne olmuştu?

Erkal hakkında bir kişinin ihbar e-postasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Erkal hakkında Ayder Yaylası’nın yapılaşmaya açılması, Erdoğan’ın diploması ve başkanlık sistemiyle ilgili 2016’da ve 2020’de paylaştığı üç tweet nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Erkal’ın dört yıl iki aya kadar hapsi istenmişti.

Suçlama konusu tweetler

Erkal’ın suçlama konusu yapılan 2016 ve 2020 yıllarında paylaştığı tweetleri şöyle:

* Erdoğan, ‘Ayder Yaylası’nda 2022’ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz.’ Eyvaaah, güzelim doğa harikası Ayder Yaylası’nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor.

* Alemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya koy bir bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa, sahte de olsa görelim şunu.

* Başkanlık sistemi yetmez, Türk usulü Çobanlık Sistemi olsun.

Davanın 25 Kasım’da görülen ilk duruşmasında Erkal savunmasını yapmış, hâkim de esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dava dosyasını savcılığa yollamıştı.

Genco Erkal’a cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma