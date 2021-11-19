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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılanan Genco Erkal: Suçum diplomasını sorgulamak, başkanlık sistemini eleştirmek

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması pazartesi günü görülecek.

Fotoğraf: Onur Kızıldeli

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Erkal ifadeye çağrılmıştı.


Erkal ifadesini şöyle aktarmıştı: “Benim işimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi hem sahneden hem de sosyal medyadan açıkladığımı anlattım. ‘Başkanlık sistemine karşıyım‘ dedim. ‘İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına, doğanın katledilmesine ve betonlaştırılmasına karşıyım’ dedim.”

Usta sanatçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duruşma tarihini hatırlatarak, “Suçum, Twitter paylaşımlarımda 1-Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak. 2-Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. 3-Ayder Yaylasındaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. 4-Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek” diye yazdı.

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