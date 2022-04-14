YSK’dan seçim kurulu kararı: 6 Temmuz’a kadar belirlensin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunu değişikliğinin ardından aldığı kararla il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz 2022’ye kadar yeniden belirlenmesine karar verdi.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

AKP ve MHP tarafından hazırlanıp TBMM’de yasalaşan seçim kanunuyla il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından kurayla belirlenecek.

Önceki sistemde il seçim kurulu, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında ve merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki asil ve iki yedek hâkim üyeden oluşuyordu.

Değişikliğin yasalaşmasıyla toplanan Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurulu başkanı ve üyeleriyle ilçe seçim kurulu başkanını belirleyecek kura çekimlerinde siyasi parti temsilcisinin ya da üyesinin de hazır bulunabileceğine karar verdi.

Kurul ayrıca il seçim kurulu başkanı ve üyeleri, ilçe seçim kurulu başkanlarının en geç 6 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden belirlenmesine karar verdi.