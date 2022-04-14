Ali Osman Akat ‘kaçakçılık’ suçlamasını reddetti; muhalefet ‘fotoğraflara’ tepkili

L’Actone’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’a ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akat suçlamaları reddetti. Ayrıca işadamının Facebook hesabında devlet yöneticileriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştığı belirlendi. CHP’liler tepkili.

Fotoğraf: Facebook

Sabah gazetesinin haberinde, Kolombiya çıkışlı olmak üzere Panama-ABD-Almanya rotasını takip eden kargonun Almanya tarafından şüpheli bulunduğu belirtildi.

Kargoların 20-26 Kasım 2021’de incelendiği, kokain tespit edilmesi sonrası durumun Türkiye’yle paylaşıldığı kaydedildi.

Habere göre jandarma ekipleri İstanbul’da kokaine el koyarken, yerine aynı renkte kum yerleştirdi ve kargo görevlileriyle esas teslimat adresine gitti. Burada altı farklı firma yetkilisi gözaltına alındı.

135 yıl istemi

Bir dönem Türk-Amerikan İş Adamları Derneği’nin başkanlığını da yapan Akat dahil altı kişi hakkında İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı.

Şüphelilere ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’den suçundan 135 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, 6 Ocak’ta tutuklanan Akat’ın da ifadesine yer verildi.

Akat şu savunmayı yaptı: “30 yıldan fazladır ticaret yapıyorum. 350 kişi istihdam ediyorum. Son 10 yıldır 100 bin dolardan fazla ihracat yaparak döviz geliri sağladım. Herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde benzeri eşyaların yurt dışından ithalat ya da ihracatına yardımcı olmadım.”

CHP’lilerden tepki: İlişkiyi açıklayın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Akat’a ilişkin haberleri Twitter hesabından paylaşarak şunları yazdı: “Genel kurul dahil TBMM’de tüm yerleşkede pandemi başından beri yoğun olarak L’Actone ürünleri kullanılıyor. TBMM Başkanlığı, Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalıdır.”

L'Actone Yönetim Kurulu Başkanı'nın tutuklandığı ve uyuşturucu baronu olduğu haberlerini okuduk.



Genel Kurul dahil TBMM'de tüm yerleşkede pandemi başından beri yoğun olarak L'Actone ürünleri kullanılıyor.



TBMM Başkanlığı Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalıdır. pic.twitter.com/BQM07EnbPZ — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 13, 2022

Başarır ‘istifa’ istedi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu yakalayıp Türk yetkililerle paylaşmasaydı ne olacaktı” diye sordu.

CHP’li vekil, Akat’ın fotoğraflarını şöyle yorumladı: “Kim bu kişi? AKP’ye yakın simalardan bir tanesi. Cumhurbaşkanıyla resimler verir, AK Partililerle resimler verir… Türk-Amerikan İş Adamları Derneği başkanı… Bu fotoğraflara rağmen, bilgilere rağmen Almanya bilgi veriyor ve yakalanıyor. Bu ülkenin içişleri bakanı ne işe yarıyor? Onun işi muhalefet partilerine iftira atmak mı, yalan söylemek mi? Algı oluşturmak mı? Türkiye, uyuşturucu pazarı haline gelmiş.”

Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını talep etti.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de şunları kaydetti: “Yine bir yasadışı iş, yine boy boy fotoğraflar. Cumhuriyet tarihinde ‘bazı kişilere’ böyle nüfuz sağlandığı bir dönem olmamıştı!”