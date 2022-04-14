Dördüncü ‘pas’: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

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Faizleri sabit bırakma kararı, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri ve martta 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,14’lük enflasyona rağmen geldi.

MB, faiz kararını açıkladığı metinde ‘makroihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirileceği’ ifadelerine ilk kez yer verdi.

14 Nisan 2022 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. pic.twitter.com/r0Cv1NdvtE — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 14, 2022

MB, kur krizini tetikleyen eylül ile aralık ayları arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından ocak itibariyle bu sürece son vermişti.

Türk Lirası, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve yeni ekonomik plana yönelik endişeler sebebiyle geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) dün üç yıl aranın ardından ilk kez 25 baz puanlık faiz artırmış, yılın geri kalanı için de altı faiz artışı öngörmüştü.

ABD’de yükselen faizlerin önümüzdeki süreçte TL üzerinde daha baskılayıcı bir unsur olması güçlü beklenti.