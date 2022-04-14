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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu ‘İlk kez söylüyorum’ dedi: Üçüncü ittifak olabilir


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” dedi.

Fotoğraf: AA

Yeni seçim yasasıyla yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye indirilirken, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sistemi de değişti. Yasa cumhurbaşkanına seçim yasaklarıyla ilgili muafiyet getirdi.


Siyasi yorumculara göre ittifak sistemine müdahaleyle, az oy alan siyasi partilerin ittifakla ilgili hesaplarının değiştirilmesi hedefleniyor.

Karar TV’ye konuşan Karamollaoğlu, seçimin kanunuyla şartların değiştiğini ve üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, detaya girmek için erken olduğu belirterek, altılı masada konuşulanları işaret etti: “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.”

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