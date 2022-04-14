‘Enflasyonla mücadele’ tasarısı: TÜİK’in onaylamadığı istatistiği açıklayana hapis

AKP’nin hazırladığı yeni bir yasa taslağına göre, araştırmacılar Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) onaylanmamış bir metodolojiyle oluşturulan istatistikleri açıklarsa üç yıla kadar hapis cezası alabilecek.

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Uzmanlar, bu tasarının bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) karşı olabileceğini düşünüyor.

TÜİK yayımladığı enflasyon ve işsizlik verileriyle uzun süredir sokaktaki gerçeği yansıtmamakla suçlanıyordu.

Eylül 2020’den beri enflasyonu hesaplayıp sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan ENAG’sa TÜİK’ten farklı bir veri toplama yöntemiyle giderek resmi enflasyonun çok daha üstünde sonuçlar açıklamaya başlamıştı.

Verileri internetten, özellikle de ortalama hanehalkının aktif kullandığı sitelerden toplayan ENAG’ın enflasyon rakamları kamuoyunda giderek daha fazla kabul görmeye başlamasıyla TÜİK harekete geçmiş, kurum hakkında ‘kamuoyunu yanlış yönlendirmek’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ENAG’ın yöneticilerineyse vergi incelemesi başlatılmıştı.

ENAG son olarak TÜİK’in yüzde 61,14 açıkladığı marttaki yıllık enflasyonun yüzde 142,68’i bulduğunu belirtmişti.

Bloomberg ajansının haberine göre iktidar fiyat, işgücü, tarım, ulusal hesaplar ve demografi alanında resmi istatistik verilerine alternatif istatistik hazırlayanların kullandıkları metodolojiyi önce TÜİK’e onaylatmasını istiyor.

Tasarıya göre TÜİK bu yöndeki başvuruları iki ay boyunca değerlendirecek ve metodolojisini uygun bulmadığı araştırmaların kamuoyuna açıklanmasını engelleyebilecek.

Kuralı ihlal edip TÜİK’e sormadan ya da engelleme geldikten sonra verileri paylaşanlaraysa bir ila üç yıl hapis cezası verilecek.

ENAG paylaşmaya devam edecek

Bu haberden sonra ENAG’ın Twitter hesabından şu paylaşıldı: “ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla.”