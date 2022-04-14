Erdoğan: İnternet satışlarına sınırlama getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığındaki iftar programında konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:
* Fiyatları, stokçuluk ve fahiş kazanç peşinde koşarak artıranlara verilen cezaları artırıyoruz.
* (Fahiş fiyat) Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor.
* Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz.
* İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9’a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.