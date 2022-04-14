Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan Pakistanlı gözaltına alındı

İstanbul’da kadınların videolarını gizlice çekip TikTok hesabında paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu zanlı yakalandı.
Polis ekipleri, kadınların gizlice çekilmiş videolarını sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.
İncelemede, videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.
Eyüpsultan ilçesinde yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikat sürüyor.