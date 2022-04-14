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Yaramazlara biraz batar!

Öğrenciler İBB’nin toplu taşıma zammından muaf tutulacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında, toplu taşımaya yüzde 40’lık zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’daki toplu taşımaya yüzde 40’lık zam 9 Nisan’da devreye girmişti.


Otobüs tek biniş  lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa yükselirken, aylık abonman 430 liradan 602 liraya çıkmıştı.

Tek binişteki öğrenci tarifesi 2 lira 67 kuruştan 3 lira 73 kuruşa, aylık öğrenci abonmanıysa 78 liradan 109 liraya yükselmişti.

Toplantıda zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü.

Teklifte aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti.

Tek geçişlik öğrenci biletinde de eski tarife geçerli olacak.

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İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam

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