İmamoğlu, toplu taşımada indirim için hükümete ‘yol gösterdi’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımda indirim için akaryakıt desteği istedi.

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İstanbul’daki toplu taşımaya yüzde 40’lık zam 9 Nisan’da devreye girmişti.

Otobüs tek biniş lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa yükselirken, aylık abonman 430 liradan 602 liraya çıkmıştı.

Tek binişteki öğrenci tarifesi 2 lira 67 kuruştan 3 lira 73 kuruşa, aylık öğrenci abonmanıysa 80 liradan 109 liraya yükselmişti.

Fatih ilçesinde dün akşam gençlerle buluşan İmamoğlu, göreve geldiğinde 80 liralık öğrenci abonmanı 40 liraya düşürdüklerini, o günden bu yana akaryakıt fiyatının üç kat arttığını söyledi.

İBB başkanı Türkiye’deki en ucuz abonman kartının İstanbul’da olduğunu belirterek zammı kendilerinin belirlemediğini, belediyelerin zammın sebebinin olamayacağını kaydetti.

‘Sebebi biz değiliz’

İmamoğlu, kendi zamlarının bir sonuç olduğunu ifade ederek “Akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede, elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor” dedi.

Hükümete öneri

İBB başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Memleketi zora sokan hükümetin kendisi. Şimdi ‘Gençlere yapılan bu zammı İBB karşılasın’ diye İBB Meclisi’ne önerge vereceğiz diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatını indirim yap. Ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllar üzerinden milletle dalga geçmenin sebebi yok. Ülkemiz ekonomik olarak zor durumda. Bunun da sebebi ne yazık ki ülkeyi yöneten hükümetin aklı.”