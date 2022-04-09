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Yaramazlara biraz batar!

Bakan, Marmaray’ı unutup İBB’ye yüklendi: Keşke akıllarını başlarına alsalar


Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki toplu ulaşıma yüzde 40’lık zammı eleştirdi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray’a getirilen zamlarıysa ‘unuttu’.


Fotoğraf: AA

İstanbul’da bugün yürürlüğe girecek yüklü zamlarla birlikte otobüs ve metroya 7,67, metrobüse 11,38 liradan binilecek. İndirimli aylık 109, tam aylıksa artık 602 lira.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini hedef alan Karaismailoğlu’nun açıklamaları şöyle: “Toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklardan vatandaşı caydırmak için kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Bunu sağlamak için bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef onu göremiyoruz.

Keşke akıllarını başlarına alsalar ama üstlerine vazife olan bir işte gündeme geldiklerini gördünüz mü? Maalesef ama üstlerine vazife olmayan bütün işlerde lafları var, sözleri var. İnşallah düzelirler.

Ancak Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın işlettiği Marmaray’a getirilen zamları unuttu. Marmaray’a yılbaşında yüzde 36 zam gelmiş, tüm hattın ücreti tam bilet için 8,91’den 12,12 liraya yükselmişti. Bu hafta İstanbul’daki toplu taşımaya gelen zam kadar (yüzde 40) Marmaray biletleri de artmış, tam parkur ücreti 12,12’den 16,97 liraya çıkmıştı. Böylece Marmaray biletleri üç ayda yaklaşık yüzde 90 zamlanmış oldu.

İBB’ye bağlı İETT ise zamda topu hükümete atmış, dolar ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın zammı kaçınılmaz hale getirdiğini savunmuştu.

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