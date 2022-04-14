Meclis kararı: Toplu taşıma zammının öğrencilere yansıyan kısmını İBB karşılasın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında, toplu taşımaya yüzde 40’lık zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto edeceğini duyurdu.

İmamoğlu, ulaşım zammının öğrencilere yansıyan kısmını İBB'nin karşılamasına dair meclis kararını veto edeceğini söyledihttps://t.co/bphpgcD8Dx pic.twitter.com/9jDW1gbMKa — Diken (@DikenComTr) April 14, 2022

İstanbul’daki toplu taşımaya yüzde 40’lık zam 9 Nisan’da devreye girmişti.

İBB, zammın akaryakıt zamlarının bir sebebi olduğunu belirtiyor. İmamoğlu, üç gün önce ulaşımda olası bir indirim için hükümete şöyle ‘yol göstermişti:’ “Memleketi zora sokan hükümetin kendisi. Şimdi ‘Gençlere yapılan bu zammı İBB karşılasın’ diye İBB Meclisi’ne önerge vereceğiz diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatını indirim yap. Ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllar üzerinden milletle dalga geçmenin sebebi yok. Ülkemiz ekonomik olarak zor durumda. Bunun da sebebi ne yazık ki ülkeyi yöneten hükümetin aklı.”

Otobüs tek biniş lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa yükselirken, aylık abonman 430 liradan 602 liraya çıkmıştı.

Tek binişteki öğrenci tarifesi 2 lira 67 kuruştan 3 lira 73 kuruşa, aylık öğrenci abonmanıysa 78 liradan 109 liraya yükselmişti.

Fotoğraf: AA

Toplantıda zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü.

Teklifte aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti.

Tek geçişlik öğrenci biletinde de eski tarife geçerli olacak.