İzmir ve Giresun’da kadın cinayeti

İzmir ve Giresun’da iki kadın erkekler tarafından öldürüldü.
Giresun
AA’nın haberine göre Aksu Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem K. (26), bina girişinde Yunus Emre A. (26) tarafından tabancayla vuruldu.
Yunus Emre A., daha sonra aynı silahla intihar etmeye çalıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, İrem K.’nın öldüğünü belirledi.
Ağır yaralanan Yunus Emre A. hastaneye kaldırıldı.
İzmir
Konya’da yaşayan Remziye Tüysüz, dün akşam saatlerinde iki çocuğunu görmek için boşandığı Y.P’nin (27), babası ve babaannesiyle birlikte yaşadığı Bornova ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki evine geldi.
Bir süre sonra Y.P’nin evinin kapısının açık olduğunu gören yakını, Remziye Tüysüz’ün battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Remziye Tüysüz’ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Başka suçtan aranması varmış
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve eski koca Y.P’nin gidebileceği yerleri takibe aldı.
Başka bir suçtan aranması ortaya çıkan şüpheli Y.P’nin kaçabileceği güzergahlarda uygulama yapan ekipler, zanlının bir araç kiraladığını tespit etti.
Şüphelinin yeniden eve gelebileceği ihtimali üzerine söz konusu adreste tedbir alan polis, olay yerine tekrar dönen Y.P’yi yakaladı.
Soruşturma kapsamında Y.P’nin 2 kardeşi, babası ve babaannesi de gözaltına alındı.
Suçunu itiraf etti
Y.P., ilk ifadesinde eski eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan Remziye Tüysüz’ün cesedi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtilen Tüysüz’ün kornealarının bağışlandığı kaydedildi.