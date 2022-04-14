Ekonomi anketi: AKP’lilerin yüzde 57’si kötü gidişattan iktidarı sorumlu tuttu

Aksoy Araştırma’nın anketine göre toplumun çok büyük bir kısmı ekonomiyi ‘kötü’ olarak tanımlıyor ancak partilere göre bu kötü gidişin sorumlusu da değişiyor.

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Araştırmaya göre her 100 kişiden 88’i ekonominin gidişatını ‘kötü’, dokuzu ‘aynı’, geri kalanıysa ‘iyi’ olarak tanımladı.

Katılımcıların yüzde 76,7 gibi büyük bir kısmı, ekonomideki kötü gidişattan AKP’yi sorumlu tuttu.

AKP’li seçmenin yüzde 57’si ekonominin gidişatında iktidarı sorumlu tutarken, yüzde 43’ü ‘dış güçler’i işaret etti.

CHP’lilerin yüzde 97,6’sı, HDP’lilerin yüzde 93,5’i, MHP’lilerin yüzde 64,7’si, İYİ Partililerinse yüzde 95,7’sine göre sorumlu hükümet.

İstanbul’da toplu taşımaya gelen yüzde 40’lık zammın ülkenin kötü yönetimi sonrası artan akaryakıt maliyetinden kaynaklandığını düşünenlerin oranı yüzde 69,4 seviyesinde.

AKP’lilerin yarısından fazlasıysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kötü yönetilmesi nedeniyle zam yapıldığını savunuyor.

Seçmenlerin çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Avrupa ülkelerinde durum bizden daha vahim” sözüne hak vermedi.

AKP’lilerin yüzde 71,6’sının Erdoğan’ın sözüne katılmaması dikkat çekti.