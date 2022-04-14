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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: Mariupol’deki Türklerin tahliyesinde istediğimiz neticeyi alamadık


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla ilgili “Henüz istediğimiz neticeyi alamadık” dedi.

Mariupol. Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna işgali 50’nci gününde. Rus güçlerinin Türk vatandaşlarının da bulunduğu Mariupol kuşatması devam ediyor. Ukraynalı yetkililer kimyasal saldırı dahil Rus güçlerinin ihlallerine vurgu yapıyor. Kentteki Kanuni Sultan Süleyman Camisi, yoğun bombardıman nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen insanların sığınağı haline gelmişti. 


Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, Mariuopol’deki Türklerle ilgili yaklaşık bir aydır süren açıklamalarının benzeri şekilde Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyizdemişti.

NTV’ye konuşan Çavuşoğlu’ysa Mariupol’deki durumla ilgili olarak “Henüz istediğimiz neticeyi alamadık” dedi.

Çavuşoğlu, Mariupol’de 30’un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken tahliye için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi. 

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