Çavuşoğlu: Mariupol’deki Türklerin tahliyesinde istediğimiz neticeyi alamadık

Rusya’nın işgaliyle beraber Ukrayna’dan ayrılan ve tıp okuyan Türk öğrenciler Türkiye’deki tıp fakültelerine yatay geçiş hazırlığında. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kontenjan açılması için üniversitelere yazı da gönderdi. Ama devlet üniversiteleri kontenjan açılmasına sıcak bakmıyor. Çünkü hem bünyesinde çalışan akademisyenlerden hem de öğrencilerinden ciddi anlamda tepkiler var.