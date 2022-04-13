Akar, Mariupol’deki Türklerin tahliyesi için bir aydır ‘iletişim halinde’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ordusunun işgal ettiği Mariupol’deki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine ilişkin, “Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna işgali 49’uncu gününde. Rus güçlerinin Türk vatandaşlarının da bulunduğu Mariupol kuşatması devam ediyor. Ukraynalı yetkililer kimyasal saldırı dahil Rus güçlerinin ihlallerine vurgu yapıyor. Kentteki Kanuni Sultan Süleyman Camisi, yoğun bombardıman nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen insanların sığınağı haline gelmişti.

Akar yine ‘iletişim’ halinde

Bakan Akar’dan, Mariuopol’deki Türklerle ilgili yaklaşık bir aydır süren açıklamalarının benzeri geldi: “İletişim halindeyiz.”

Kabine toplantısının ardından konuşan Akar şunları kaydetti: “Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye olarak oradaki tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa, gemi tahsisi dahil, yaptık, yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz. Oradaki insani durum son dönemde kötüleşti. Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. İkili bir konu mevcut, kentin bir bölümü Rusya bir bölümüyse Ukrayna kontrolünde. Sonuç olarak biz insani bakımdan yapılması gereken ne varsa bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz.”

‘Mayın rakamlarını teyit etmek mümkün değil’

Akar, Karadeniz’de tespit edilen mayınlara yönelik soru üzerine “Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkanlar var. Bunları süratle seferber ettik. Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA’larımız, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar” dedi.

Bugüne kadar İstanbul Boğazı açıklarında üç mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi: “Serbest kalan mayınlara yönelik ortada birtakım rakamlar dolaşıyor. Bunları teyit etmek mümkün değil. Bu konuda bizim yapacağımız şey, teyakkuz halimizi sürdürmektir.”