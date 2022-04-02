Akar: Mariupol’deki sivil ve yaralı Türklerin tahliyesinde gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz” diyerek, Rusya ve Ukrayna makamlarıyla çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Akar, Ukrayna’daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türklerin de bulunduğu Mariupol’deki tahliyelere yönelik soru üzerine Akar, şunları söyledi: “Özellikle Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya’nın Ankara’daki askeri ataşesini Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova’daki askeri ataşemiz Rus makamlarına iletti. Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin Ukrayna’nın Ankara’daki askeri ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna’daki ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu.”

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da son bir günde Rus askerlerinin kontrolü altındaki Mariupol şehrinden yaklaşık 2 bin sivilin çıkarıldığını bildirdi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko da hasar tespit çalışmalarına göre, şu anda tamamen tahrip olmuş Mariupol’un altyapısını restore etmek için en az 10 milyar dolar gerekeceğini söyledi.

Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi, yoğun bombardıman nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen insanların sığınağı haline gelmiş, camide 48’i çocuk 152 Türk’ün bulunduğu bildirilmişti.

‘Deniz trafiğinde sorun yok’

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Akar, Karadeniz’de sürüklenen mayınlara yönelik alınan tedbirlere ilişkinse “Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bu kapsamda Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle denizden olmak üzere mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10’unun rüzgarın etkisiyle koptuğu bildirilmiş, bunlardan ikisi Türk karasularında görülmüş, güvenlik endişeleri doğmuştu.

Deniz trafiğinde herhangi bir sorunun olmadığını söyleyen Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin tahliyesi konusunda da hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini belirtti.