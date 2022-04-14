Britanyalılar için Avrupa’da en ucuz şehir tatili: İstanbul birinciliği kaptırmadı

Britanya merkezli money.co sitesinin hazırladığı rehbere göre Avrupa’da tatil için en ucuz kaçış noktası İstanbul.

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Bankacılık, tatil, sigorta gibi hizmetlerde ücretleri karşılaştırarak rehberler hazırlayan sitenin analizi en ucuz tatil rotası olarak İstanbul’u gösterdi.

Analizde bir gecelik Airbnb, bir kadeh şarap, en iyi turistlik mekana giriş, en iyi restoranda en ucuz yemek ve 24 saatlik ulaşım ücreti gibi tipik bir şehir tatili aktiviteleri baz alındı.

Buna göre İstanbul’da bütün bunları yapmanın maliyeti en az 68 sterlin (1305 lira). Ortalama bir gece kalış 51,38 (979 lira) sterline mal oluyor. Dolmabahçe Sarayı’nı rehberli gezmenin bedeli 6,5 sterlinin (125 lira) altında. Bir kadeh beyaz şarap 4,82 (92 lira), yemek 4,92 sterlin (94 lira). Toplu taşımayla istediğiniz kadar da gezebilirsiniz, günlük bilet 71 peni (13 lira).

İstanbul’dan sonra en ucuz şehirlerse şöyle sıralandı:

2.Selanik/Yunanistan

3.Berlin/Almanya

4.Porto/Portekiz

5.Napoli/İtalya

6.Atina/Yunanistan

7.Valencia/İspanya

8.Bolonya/İtalya

9.Lizbon/Portekiz

10. Antwerp/Belçika

11. Viyana/Avusturya

12. Brüksel/Belçika

13. Floransa/İtalya

14. Milano/İtalya

15. Münih/Almanya

16. Roma/İtalya

17. Barselona/İspanya

18. Stockholm/İsveç

19. Paris/Fransa

20. Madrid/İspanya