Britanya’nın sığınmacıları ‘kurtarma’ planı: Ruanda’ya tek yön bilet

Britanya’da Boris Johnson hükümeti, ülkeye giden bazı sığınmacılara ‘tek yön Ruanda bileti’ vermeyi planlıyor.

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Johnson’ın, ‘insan kaçakçılığından çok sayıda hayatı kurtarmak’ için gerekli olduğunu savunduğu plan konusunda anlaşma yapmak için İçişleri Bakanı Priti Patel Ruanda’da.

Britanya’dan uçak bileti verilerek yollanacak sığınmacılar Ruanda’da misafir edilecek. ‘Deneme amaçlı’ ilk etapta Ruanda’ya 120 milyon sterlin ödenecek. Bu ilk etap ağırlıklı olarak deniz yoluyla ve karadan Britanya’ya giden bekar erkekleri kapsayacak.

Britanyalı yetkililerin, ‘kabul edilemez’ buldukları genç erkeklerin sorumluluğu Ruanda’da olacak. Binlerce kilometre yol kat eden sığınmacılar bu ülkede mülteci statüsü kazanmak için uzun bir süreçten geçecek. Başarılı olur, onay alırlarsa Ruanda’da uzun süreli oturma izni verilecek. Ruanda hükümeti, sığınmacıların eşit iş imkanı, sağlık hizmeti ve sosyal haklara sahip olacağını açıkladı.

BBC, Afrika ülkesi Ruanda’da sığınmacıların kalacağı yerleri muhabirlerinin gördüğünü, 100 kişinin aynı anda kalabileceğini duyurdu.

Sivil toplum kuruluşları ve muhalefetse Johnson’ın Kent’teki konuşmasında, ‘kaçakçıların okyanusu mezarlığa dönüştürmesini durdurmak’ için harekete geçmek gerektiğini söyleyerek anlattığı plana sıcak bakmıyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi, planın ‘işlemeyeceğini ve etik dışı’ olduğunu savunurken Liberal Demokratlar pahalıya mal olacağını ve işlevsiz olacağını açıkladı.

Britanya İçişleri Bakanlığı, varolan göçmen yasasının planı uygulamak için yeterli olduğunu savunsa da bunu sorgulayanlar da var.

Sivil toplum kuruluşlarının en büyük kaygısıysa Ruanda’nın ve Devlet Başkanı Paul Kagame’nin kırıklarla dolu insan hakları karnesi. Bu nedenle hükümetin henüz tüm ayrıntıları açıklanmayan planı yeniden gözden geçirmesini istiyorlar.

Geçen yıl Manş Denizi’ni küçük botlarla geçen 28 bin 526 kişi ülkeye gitti. Bu sayı, 2020’de 8 bin 404’tü.