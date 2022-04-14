Koca sinyali verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta toplanacak bilim kurulunun maske zorunluluğunu kaldırma kararı alabileceğini söyledi.

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Sakarya’ya giden Koca, valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Covid-19 vaka sayıları ve salgının seyri sorulan bakan, “Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19 ilimizde, yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır” dedi.

Bakan Koca, geçen yıl “Maskeli son yazımız olacak” dediğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun’da da üç ay önce hatırlarsanız, ‘Sağlık bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz’ diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun.”

Bilim kurulunun haftaya ‘en önemli toplantılarından biri için bir araya geleceğini’ söyleyen bakan, şöyle konuştu: “Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere.”