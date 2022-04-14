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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul il sağlık müdürüne göre ‘birkaç ay kaldı’: Salgın gündemden çıkabilir


İstanbul İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının gündemden çıkmaya başladığını söyledi.

Fotoğraf: AA

İl sağlık müdürü, geçen ocaktaki dördüncü pikteki vaka sayılarının, salgının başından beri görülen en yüksek sayı olduğunu belirtti.


İstanbul’da da görülmemiş sayıya ulaşıldığını ancak hastaneye yatış oranının yüksek olmadığını kaydetti.

Memişoğlu, vakaların şubat itibariyle düşüşe geçtiğini, şimdi de salgının başlangıcında beri en düşük seviyeye gerilediğini belirterek, bunun yaz sonuna kadar devam edebileceğini söyledi.

Salgının gündemden çıkabileceğini vurgulayan il sağlık müdürü, şöyle devam etti: “Büyük ihtimalle birkaç ay içinde de bunun artık salgın değil, endemi veya kalıcı hastalık ya da tamamen yok olduğunu göreceğiz diye ümit ediyorum.”

İl sağlık müdürü, iki buçuk yıl ertelenmiş sağlık talebinin bulunduğunu, bunun da sağlık sisteminde şu an bir birikme yarattığını dile getirdi.

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