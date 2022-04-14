ENAG yöneticisi Ulusoy: Anayasal hak cezai kapsamla engellenemez

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, enflasyonu yayınlayama devam edeceklerini, bunun anayasal hak olduğunu söyledi.

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AKP’nin hazırladığı yeni bir yasa taslağına göre, araştırmacılar Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) onaylanmamış bir metodolojiyle oluşturulan istatistikleri açıklarsa üç yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Yasa tasarısının hedefinde ENAG’ın olduğu düşünülüyor zira bu grup TÜİK’le eş zamanlı olarak aylık enflasyon açıklıyor. Her iki kurumun enflasyon açıklaması arasında büyük fark bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Nilay Tuğçe Bostancı’ya konuşan Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Tamı tamına bir saçmalık. Akıl dışı bir şey. Anayasa’da belirtilen hakların hiçbir zaman cezai bir kapsamla engellenmesi düşünülemez. ENAGrup enflasyonu yayımlamaya ve halkla bütünleştirmeye devam edecektir. Çünkü grup olarak doğru veriler sağladığımızı ve zengin bir veri listesi açıkladığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu kararlılığımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.