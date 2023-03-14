Akşam Postası / 14 Mart 2023

Kılıçdaroğlu söz verdi: Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında tüm depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacaklarını söyledi.

İçişleri, Saadet’in deprem bölgesindeki aşevini kapatıyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Malatya valiliği, Saadet Partisi’nin depremzedeler için kurduğu aşevinin kapatılması için talimat gönderdi.

Amasra’da facianın nedeni ‘kader’ değil yetersizlikmiş

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre facianın ana nedeni tali havalandırmadaki yetersizlik. Denetimsizliğin de riski artırdığı vurgulandı.

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinde içeriğe bakacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yle görüşmesinde sıkıntı olmadığını ama parti olarak görüşmenin içeriğiyle ilgilendiklerini söyledi.

HDP’nin Yeşil Sol Parti’den seçime girme ihtimali yüksek

HDP kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs’taki seçime Yeşil Sol Parti üzerinden girebilir. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, bu ihtimalin yüksek olduğunu söyledi.

AKP’de YRP’nin 6284 talebine karşı çatlak sesler

Yeniden Refah Partisi’nin cumhur ittifakına katılmak için sunduğu 30 maddelik talep listesine karşı AKP’de çatlak sesler çıkmaya başladı.

Yatırım aracına dönen otomobilde satış rekoru gelebilir

Enflasyon karşısında varlıklarını korumak için seçeneği kalmayan vatandaşlar otomobile akın ediyor.

‘Erdoğan’ın dostu’ 5 milyar doları yatırdı

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun, Merkez Bankası’na (MB) yatıracağını açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat dün itibariyle bankanın hesaplarına girdi.

Seçim takvimi Resmi Gazete’de

Seçim takviminin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete’de de yayınlandı.

TOKİ zemin etüdünü depremlerden önce yapmış

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremlerden sonra inşaata başlanan bölgelerin zemin etüdünün önceden yapıldığını öne sürdü.

Gökhan Zan: İletişim Başkanlığı bana yalan söyledi

Gökhan Zan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkililerinin kendisine ihtiyacı olan her şeyi gönderme sözü verdiğini ama hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.

Muharrem İnce, Nevşin Mengü’yü arayıp çıkışmış

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter’da bot hesapların lehine paylaşım yaptığını söylediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendisini arayarak çıkıştığını söyledi.

AKP’li Dağ’ın sataşmasına Altaylı’dan yanıt: Sorun ‘Tip’ mi!

Habertürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’la yaptığı programda tarafsız olmadığını ima eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a çıkıştı.

Sabah, Twitter algoritmasındaki ‘büyük oyun’u gördü

Sabah gazetesi, Twitter’ın yeni algoritmayla 14 Mayıs seçimleri öncesi PKK ve ‘FETÖ’ yanlısı hesapları öne çıkarmaya çalıştığını savundu.

Bahçeli tebrik etmişti: Bursaspor’a ceza indirimi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Amedspor maçında olup bitenler nedeniyle Bursaspor’a verilen seyircisiz oynama cezasının yedi maça düşürüldüğünü açıkladı.