Rusya, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü

Rus savaş uçaklarının, Karadeniz’de ABD’ye MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

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Açıklama, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (EUCOM) geldi.

Açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) ‘profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı’ kaydedildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’un pervanesine çarptı. ABD kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek ve gayri profesyonel bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.”

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, “Bizim MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu” dedi.

Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktararak Rus pilotun bu davranışının neredeyse kendi uçağının da düşmesine neden olacağını belirtti.

ABD Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Karadeniz’de İHA uçuruyor.