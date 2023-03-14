Yatırım aracına dönen otomobilde satış rekoru gelebilir

Enflasyon karşısında varlıklarını korumak için seçeneği kalmayan vatandaşlar otomobile akın ediyor.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin “Yeni rekor mu geliyor” diye sordu.

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Türkiye’de yatırımcılar, varlıklarını kontrolden çıkmış enflasyondan korumak isterken rekor seviyede yükselen borsaya yöneliyordu. Borsa, 2022’de yüzde 200’ün üzerinde değer kazandı.

2023’ün başından beriyse inişli çıkışlı bir seyir izleyen borsa, varlıkları enflasyona karşı korumak için yeterli olmamaya başladı.

Yüksek enflasyona rağmen indirilen faiz oranlarından dolayı mevduat faizi gibi klasik yöntemlerle de varlıkların değerini korumak olanaksız.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’yse, vatandaşın varlıklarını korumak için artık otomobile yöneldiğini dile getirdi.

EBS Danışmanlık’ın verilerini paylaşan Özpeynirci, otomotiv satışlarının martta rekor kıracağını beklediğini belirtti.

Martta otomotiv satışları 100 bin adedi aşarsa şaşırmayın‼️



Şubattan sonra martta da tarihi rekor bekleniyor.



Sebebi açık;



✔️Mevduat faizi enflasyonun çok altında



✔️Daha fazla getirisi olan bir emtia yok



✔️Çok hızlı nakde dönülebiliyor.



Seçime doğru tansiyon daha da artar pic.twitter.com/Rd2mEBAWrZ — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) March 14, 2023

Özpeynirci, vatandaşın otomotive yönelmesini üç sebeple açıklıyor:

Mevduat faizi enflasyonun çok altında.

Daha fazla getirisi olan bir emtia yok.

Çok hızlı nakde dönülebiliyor.

Emre Özpeynirci’ye konuşan bir yetkiliyse, vatandaşın otomotive yönelmesindeki nedenlerden birinin de ‘seçim sonrası belirsizlik’ olduğunu söyledi: “Bence başka bir neden de vatandaşın seçim sonrası dönemde kur, faiz ve vergi artışı kaynaklı beklediği fiyat artışları sebebiyle talebi öne çekmeleri.”

Özpeynirci ayrıca araç bolluğunun olmadığını çünkü üretimin kısıtlı olduğunu da ekledi.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin de, aralık ayları haricinde araç satışında 100 bin adedin sadece Kasım 2016 ve Kasım 2017’de geçildiğini belirtti.