İçişleri, Saadet’in deprem bölgesindeki aşevini kapatıyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Malatya valiliği, Saadet Partisi’nin depremzedeler için kurduğu aşevinin kapatılması için talimat gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin etkilediği illerden biri de Malatya. Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önceki günlerde bölgeye gittiğinde aşevini ziyaret etmişti.

Saadet Partisi basın müşaviri Hacı Murat Uzgur, valiliğin partilerine gönderdiği karara herhangi bir gerekçe göstermediğini ve burada günlük 10-15 bin kişiye yemek dağıtıldığını kaydetti.

ÖNEMLİ!



Malatya’da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10-15 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir. pic.twitter.com/63Y6ECsuEM — Hacı Murat Uzgur (@hacimuratuzgur) March 14, 2023

Karara tepki gösteren partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu da iktidarı bu adımdan vazgeçmeye çağırdı.

Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?



İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 14, 2023

Bir tepki de Kılıçdaroğlu’ndan

Karara bir tepki de Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Karmollaoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz” dedi.