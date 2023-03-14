İçişleri, Saadet’in deprem bölgesindeki aşevini kapatıyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Malatya valiliği, Saadet Partisi’nin depremzedeler için kurduğu aşevinin kapatılması için talimat gönderdi.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin etkilediği illerden biri de Malatya. Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önceki günlerde bölgeye gittiğinde aşevini ziyaret etmişti.
Saadet Partisi basın müşaviri Hacı Murat Uzgur, valiliğin partilerine gönderdiği karara herhangi bir gerekçe göstermediğini ve burada günlük 10-15 bin kişiye yemek dağıtıldığını kaydetti.
Karara tepki gösteren partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu da iktidarı bu adımdan vazgeçmeye çağırdı.
Bir tepki de Kılıçdaroğlu’ndan
Karara bir tepki de Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Karmollaoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz” dedi.