İktidar ne yapacağını şaşırdı: Şimdi de derneklerden ‘yardım’ bekleniyor

MESUDE ERŞAN

İçişleri Bakanlığı, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından depremzedeler için gıda, temizlik ve kişisel bakım malzemesi istedi.

Yardım beklenen dernekler arasında İşitme Engelliler ve Aileleri, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri de var.

Bir dernek yetkilisi, “Yıllardır deprem vergisi diye toplanan milyarlar, televizyonlarda canlı yayınlarda, kampanyalarda toplanan milyarlar nereye gitti ti derneklerden yardım isteniyor?” diye sordu.

Soylu’nun bakanlığına bağlı

Soylu, Soylu iktidarın ihmal ve eksikliklerini dile getirenleri ‘devleti aciz göstermek’le suçluyordu. Fotoğraf: AA

Her fırsatta devletin gücünü vurgulayan iktidar kanadından son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun depremzedemer için yurttaşlardan çaydan terliğe kadar yardım istemesi epey konuşulmuştu.

Şimdi de Soylu’nun başında bulunduğunu bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün çoğu zar zor uyakta duran, kar amacı gütmeden çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapısını çaldığı ortaya çıktı.

SMS gönderildi

Yardım isteği SMS’le (kısa telefon mesajı) iletildi. Mesaj, farklı alanlarda çalışan, kamu yararı statüsünde olan ya da olmayan tüm dernek ve federasyonlara gitti. Bunlara Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği’nden (ESAM) Engelsiz Dünya Federasyonu’na, Tüketici Sorunları Derneği’nden PKU Aile Derneği ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği dahil.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de toplam 101 bin 830 dernek bulunuyor. Bunların 356’sı kamu yararına çalışıyor.

Liste verildi

SMS’de şöyle dendi:

“Ülke olarak içinden geçtiğimiz ve pek çok insanımızı kaybettiğimiz bu zorlu süreçte vermiş olduğunuz destek ve katkıdan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Malumlarınız olduğu üzere yüzyılın afetinde yaralara bir nebze de olsa merhem olabilmek adına hem devlet, hem millet, hem de STK’lar olarak inanılmaz bir gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.

Ancak özellikle STK’lar olarak afet bölgesindeki kardeşlerimize yönelik faaliyetlerimizin devam etmesi her şeyden önce insani bir sorumluluk olarak karşımızda durmakta. Bu kapsamda aşağıdaki linkte belirtilen listedeki gıda ve hijyen kitlerinin bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda desteklerinizi bekliyoruz.”

Yardımların AFAD’a teslim edilmek üzere transfer depolarına yönlendirilmesi için verilen telefonların aranması istendi.

‘Düşündürücü’

Diken’e konuşan bir dernek yöneticisi şunları söyledi: “Devlet kar amacı gütmeyen derneklerden muhtasar vergisi alır çöp ve tabela vergisi alır, alır da alır. Sonra yardım yap diye SMS atması düşündürücü. Kamu yararı olmayan derneklerin işi zaten çok zor. Kamu yararı statüsü almak kolay değil. Bakanlara kurulu kararı, belli bir harcama tutarı vs. gerekiyor.”

‘AFAD’ın Kızılay’ın böyle dertleri yok‘

Pandemide dahi derneklere hiçbir destek sağlamadığını hatırlatan bir başka dernek yetkilisi de şöyle konuştu: “Etkinlikleri yasakladı ama boş duran ofisler için muhtasar almayı da bildi. Kaldı ki her sivil toplum kuruluşunun yardım toplama izni yok. Valilikten izin alması, onaylı hesaplara toplanması lazım ki bu çok meşakkatli bir süreç. AFAD’ın Kızılay’ın böyle dertleri yok. İstedikleri zaman toplama yetkileri var. Buna rağmen kamu yararı statüsü dahi olmayan sivil toplum kuruluşlarından yardım isteniyor.”

Milyarlar nerede?

Bir başkası da “Yıllardır deprem vergisi diye toplanan milyarlar, televizyonlarda canlı yayınlarda, kampanyalarda toplanan milyarlar nereye gitti ti derneklerden yardım isteniyor?” diye sordu.