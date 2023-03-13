‘Devleti aciz gösteren’ Soylu’ya itibar edilmemesi istendi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, depremzedeler için yurttaşlardan yardım isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kendi sözleriyle yüklendi: “Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz!”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem yardımı listesi çıkardı. Fotoğraf: AA

Soylu iki gün önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaşayanlar için yardım listesi çıkarmıştı. “Koli kuru gıda en çok ihtiyaç olanlardan bir tanesidir, ikincisi kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, şampuanından ıslak mendiline kadar ihtiyaç var. Üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık. Mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin, gerek çadır olsun gerek konteynerler olsun standartlarını yükselmeye çalışıyoruz. Önümüz ramazan, iftarı var, sahuru var. Bunların da planlamalarını, hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki dördüncü ihtiyaç, burada yaşayan insanlarımızın eşofmana ihtiyacı var, terliğe, spor ayakkabı gibi ayakkabılara ihtiyacı var, kadın, erkek ve çocuk giysisine ihtiyaç var.”

Soylu iktidarın ihmal ve eksikliklerini dile getirenleri ‘devleti aciz göstermek’le suçluyordu. Bu söylem, orman yangınlarında da iktidarın diline dolanmıştı.

Atay da yardım listesi yapan Soylu’yu önceki açıklamalar üzerinden eleştirdi. Twitter’da Soylu’nun son açıklamasını alıntılayan Atay, “Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz!” diye yazdı.

Atay, mesajlarının devamına şunu ekledi: “İlk günden bu yana Kızılay’ı ayrı AFAD’ı ayrı bağış alıyor. Canlı yayında 100 milyarın üzerinden para topladılar. Hala çıkmış çay, şeker, eşofman istiyor her şeye muktedir(!) efendiler. Cinnet geçireceğiz.”