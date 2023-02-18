Soylu, Erdoğan’ın OHAL gerekçesini bir kez daha yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘OHAL gerekçesi’ olarak gösterdiği yağmacılık iddialarını bir kez daha yalanladı: “‘Force majeure’ bir durumla karşı karşıyayız.”

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Deprem bölgesinde ‘yağmacı’ olduğu iddia edilen kişilerin siviller ve kolluk kuvvetlerince tekme tokat dövüldüğü görüntüler sosyal medyada yaygın olarak paylaşılmıştı.

Depremin ardından 7 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta konuşan Soylu, birkaç istisna dışında yağma görülmediğini öne sürüp bunları dile getirilerek bir ‘yönetilemezlik’ duygusu yaratılmaya çalışıldığını savunmuştu.

Üç gün sonra Adıyaman’da konuşan Erdoğan’sa, ‘yağma‘ ve ‘yağmacılar‘ı OHAL kararının gerekçelerinden biri olarak göstermişti: “Afet bölgesi ve OHAL ilanı kararı aldık. Maalesef bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef suiistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL’le devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suiistimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli muideler uygulanacaktır.”

Dün CNN Türk’te Ahmet Hakan’a konuşan Soylu, “Hiçbir yerde böyle bir olay söz konusu değil” dedi.

Yayının söz konusu kısmını Twitter’da paylaşan bakan, “Yağma iftirası. ‘Yağma var’ iftirasıyla hem bu devlete hem de vatandaşa iftira atıyorlar. İhbarların yüzde 99’u sahte çıkıyor…” diye not düştü.

Bakan ‘devletin güvenliği sağlayamamasının söz konusu olmadığını’ söyledi: “Denizcilikte kullanılan kavramdır. Ben bir yıl denizcilik yaptım- Ya ‘force majeure’ bir durumla karşı karşıyayız. Farklı bir durumla karşı karşıyayız.”