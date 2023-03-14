‘Erdoğan’ın dostu’ 5 milyar doları yatırdı

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun, Merkez Bankası’na (MB) yatıracağını açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat dün itibariyle bankanın hesaplarına girdi.

Erdoğan ve Selman. (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın aktardığına göre, bankacılık kaynakları beş milyar dolarlık girişi bugün yayımlanan 13 Mart tarihli bilanço verilerinden görebiliyor. Merkez Bankası konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Katip’le Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ay başında imzalanmıştı.

Suudi Arabistan ilgililerinin açıklamasında, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve veliahtı Prens Muhammed bin Selman’ın kararıyla ilgili adımın atıldığı belirtilmişti.

İki ülke mevduat için görüşmelere aralıkta başlamışlardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinden gelen desteklerle ilgili ”Şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.