Erdoğan’ın ‘dostu’, 790 milyar dolarlık fonun başına geçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, ülkesinin 790 milyar dolarlık servet fonunun başına geçecek.

Fotoğraf: AA

İlişkileri yıllar boyu bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan’la 2021 ağustosunda görüşmesi sonrasında da ilişkiler hızlanmıştı. BAE, Kasım 2021’de Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolar ayırdığını duyurmuş, 2022’de birçok anlaşma imzalanmıştı.

Erdoğan, BAE dahil Körfez ülkelerinden gelen desteklerle ilgili ”Şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Bloomberg’e göre Erdoğan’ın dostu Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, 790 milyar dolarlık bir kaynağı yöneten Abu Dabi Yatırım Konseyi’nin başına geçecek.

Şeyh Tahnun aynı zamanda ülkesinin merkez bankasının da başkanı. Kardeşi de 240 milyar dolarlık bir fonun başında.