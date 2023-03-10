Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘dostu’, 790 milyar dolarlık fonun başına geçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, ülkesinin 790 milyar dolarlık servet fonunun başına geçecek.

Fotoğraf: AA

İlişkileri yıllar boyu bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan’la 2021 ağustosunda görüşmesi sonrasında da ilişkiler hızlanmıştı. BAE, Kasım 2021’de Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolar ayırdığını duyurmuş, 2022’de birçok anlaşma imzalanmıştı.

Erdoğan, BAE dahil Körfez ülkelerinden gelen desteklerle ilgili  ”Şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Bloomberg’e göre Erdoğan’ın dostu Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, 790 milyar dolarlık bir kaynağı yöneten Abu Dabi Yatırım Konseyi’nin başına geçecek.

Şeyh Tahnun aynı zamanda ülkesinin merkez bankasının da başkanı. Kardeşi de 240 milyar dolarlık bir fonun başında.

SON HABERLER

Akşam Postası / 10 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Depremlerde can kaybı 47 bin 932’ye çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 47 bin 932 olarak açıkladı. Soylu, sayıyı Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıdan sonra duyurdu. Buna göre Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve kaymakamlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemi gerçekleştirildi. Ölenlerin 6 bin 265’i yabancı uyruklu. Deprem