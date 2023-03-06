‘Erdoğan’ın dostu’ndan 5 milyar dolar daha geldi

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Merkez Bankası’na (MB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Erdoğan ve Prens Selman. (Fotoğraf: Reuters)

Cari açığın zirveye çıktığı son dönemde döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. Ekonomistler bu çarpıklığı gündeme getirince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları da yapıyor ama son dönemde döviz hesaplarını da artıyor.

Bu kapsamda Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Merkez Bankası’nda 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan yetkililerine göre söz konusu adım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kararıyla atıldı.

Anlaşma, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında imzalandı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan aralıkta, ülkesinin Türkiye’ye 5 milyar dolar daha mevduat girişi yapmaya yönelik müzakerelerin son aşamasında olduğunu açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu gelişmeyi ‘Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin olumlu bir neticesi’ olarak değerlendirdi.