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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli tebrik etmişti: Bursaspor’a ceza indirimi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Amedspor maçında olup bitenler nedeniyle Bursaspor’a verilen seyircisiz oynama cezasının yedi maça düşürüldüğünü açıkladı.

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.


Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Bursaspor Kulübü ve yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Maçın iptalini ve hükmen galip sayılmayı talep eden Amedspor yönetimi olup bitenlerin ‘basit bir sevkle’ geçiştirilmesine isyan ederek Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunu istifaya çağırmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yse 7 Mart’taki grup toplantısında Bursaspor taraftarına ‘selam gönderip’ şunları söylemişti: “Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor’dan bahsedilemeyecektir.”

Beş gün önce PFDK Bursaspor’a dokuz maç seyircisiz oynama cezası verildiği açıklanmıştı.

Ceza bugün alınan yeni kararla yedi maça düşürüldü.

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