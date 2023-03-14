Sabah, Twitter algoritmasındaki ‘büyük oyun’u gördü

Sabah gazetesi, Twitter’ın yeni algoritmayla 14 Mayıs seçimleri öncesi PKK ve ‘FETÖ’ yanlısı hesapları öne çıkarmaya çalıştığını savundu.

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Twitter, kullanıcıların zaman tünellerini ikiye ayırdı. Bunlar ‘Sana özel’ ve ‘Takip edilenler’ tüneli. Sana özel kısmında kullanıcıların hoşuna gidebileceği düşünülen tweet’ler yer alırken, takip edilenler kısmında kullanıcının takip ettiği hesapların tweet’leri yer alıyor.

Bir süredir de Twitter kullanıcıları, her iki zaman tünelinde de önlerine alakasız tweet’lerin düştüğünü bildiriyor.

Sabah’sa bunun farklı bir amaç için yapıldığını iddia etti.

Sabah‘a göre seçimler öncesinde Twitter, ‘Türkiye karşıtı içeriklerin’ görünürlülüğünü artırarak kullanıcıların önüne ‘FETÖ’ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli olarak çıkartıyor. Sabah bunu ‘operasyon’ olarak nitelendirdi.

Gazetenin ‘FETÖ’ ve PKK yanlısı dediği içeriklerse çoğunlukla muhalif hesaplardan gelen eleştirel tweet’ler. O kadar ki, komedi skeç programı Güldür Güldür’ün sunucusu Ali Sunal’ın, iktidarın deprem yönetimini sert sözlerle eleştirdiği videosu da haberde bu tür içeriklerden sayılmış.

Sabah, ‘yerli ve milli’ içeriklerin perdelendiğini, muhalif paylaşımların ön plana çıkarıldığını da belirtti.