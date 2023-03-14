Kılıçdaroğlu sınırdan seslendi: Suriyelileri göndereceğiz, kaçak geçişi engelleyeceğiz

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelileri iki sene içinde ülkelerine göndereceklerini ve kaçak geçişi engelleyeceklerini söyledi.

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Kılıçdaroğlu, bugün Hatay’ın Suriye sınırında yer alan Kuşaklı köyüne gitti. Kılıçdaroğlu, basın açıklamasında buraya iki nedenle geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

*Karşıda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz, Suriye sınırı. Bu necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye’yi bu bölgenin, Akdeniz’in en güçlü, lider ülkesi haline getireceğiz.

*İran sınırını açıp Türkiye’ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye, yani İran’a geri iade edeceğiz. Bunu, Suriye’nin de İran’ın da Afganistan’ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz; arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir vatandaşa, daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz, kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz.

*Yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı, kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye’ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim.