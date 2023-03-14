36 gün geçti, Hatay’da çığlık hala dinmedi: Hani devlet? Gelin görün şu rezilliğimizi!

Depremin üzerinden beş hafta geçti ancak yıkımın en çok olduğu illerin başında gelen Hatay’da temel ihtiyaçlar hala karşılanamadı.

Dört aile bir çadırda kaldıklarını anlatan depremzede gıda ve suyun yetmediğini söyleyip “Korkum yok” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Değil dünya lideri, bir grubun lideri olamaz.”

İskenderun’da ise AFAD’ın kurduğu çadır kentleri su bastı. Çadırındaki suyu boşaltmaya çalışan depremzede, “Şu rezilliğimize bak. Hani devlet, hani! Gelin görün şu rezilliğimizi” dedi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 11 şehirde yıkıma yol açmıştı. Bu şehirlerin başında gelen Hatay’da 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmiş ve hasarlı binalar da yıkılmıştı.

Depremin üstünden 36 gün geçti ama Hatay’da hala temel ihtiyaçlar eksik.

Gazeteci Serhat Uçak’a konuşan bir depremzede sözünü esirgemedi: “Devletimiz yanımızda yoktu. Reisimiz yanımızda yoktu. Değil dünya lideri, bir grubun lideri olamaz.” Kimden korkacağım ki! Zaten kurban olduğum Allah yeterince verdi. Kuldan mı korkacağız ya! En azından askeri geri çekmeseydi. İnsanlar kurtulabilirdi. En azından askeri geri çekmeseydi insanlar kurtulabilirdi. Deprem sabahı 9’a kadar komşum bağırıyordu ‘Beni kurtarın’ diye. Kendi eşi ve iki çocuğu yardım gelmiş olsaydı o insanı kurtarabilirdi. Kızılhaç Kızılay’dan daha faydalı olabilirdi. (Kızılay’ın) başkanı 15 yerden maaş alıyor. Göbeğini beslesin, patlar inşallah. Yayınlayın. Korkumuz yok artık kimseden. Tek canımız mı kaldı onu mu alacaklar. Benim ailemden 17 kişi öldü.”

Hataylı isyan ediyor artık: “Bu mu dünya liderliği? Devleti burada göremedik. Hala çadır eksik!” pic.twitter.com/2yiANaOVuC — Serhat Uçak (@serhatucak) March 14, 2023

‘Bize kimse yanınızdayız demesin’

İskenderun’daysa yağmurdan sonra çadır kentleri su bastı.

Depremzedeler çadırlarını ağlayarak temizledi: “Bize kimse demesin sizin yanınızdayız diye. Şu rezilliğimize bak. Çocuklarımız ne halde. Kim yanımızda? Görün yaşadığımız rezilliği. Ağlamak mı zorundayız? Kendimizi parçalamak mı zorundayız? Deprem vurdu evimiz yıkıldı. Hani devlet, hani! Gelin görün şu rezilliğimizi.”