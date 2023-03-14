Kılıçdaroğlu söz verdi: Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında tüm depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Kahramanmaraş için rapor yazmışlar, şu büyüklükte deprem olacak, şu kadar ev yıkılacak, şu kadar kişi ölecek. Bunların hepsi oldu mu? Oldu. Demek ki liyakatlı kadrolar bunu hesaplamış ama siyaset kurumu bunu görmek istememiş.

* İktidar olduğumuzda bütün depremzedelerin evlerini yapacağız ve beş kuruş almayacağız, sözüm söz. Zaten almak suç. İmar affını çıkaran sen, yer gösteren sen, imzayı atan sen ama borçlu çıkan depremzede.

TOKİ, depremzedeler için yapacağı konutlarda hak sahiplerinin maliyet üzerinden borçlandırılacağını açıklamıştı. Hak sahiplerine iki yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.

*Vatandaş diyor ki; ‘Ben sana güvendim. Gittim evimi aldım, dükkanımı aldım, bana burası mezar oldu.’ Buna ne hakkın var? Bir bina için 23 imza gerekiyor, tamamı kamu yetkilisi imzası.

*Vatandaşın devlete borcu yok. Ama devletin vatandaşa borcu var. 418 milyar doları hortumlayanlardan alacaksın parayı, vatandaşa vereceksin.