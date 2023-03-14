Amasra’da facianın nedeni ‘kader’ değil yetersizlikmiş

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre facianın ana nedeni tali havalandırmadaki yetersizlik. Denetimsizliğin de riski artırdığı vurgulandı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim 2022’deki patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyardığı ortaya çıkmıştı.

Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Ancak araştırma komisyonunun raporuna göre facianın nedeni kader değil, havalandırmadaki yetersizlik ve denetimsizlik.

‘Yetersizlik en önemli neden’

Komisyonun hazırladığı ve ANKA’dan Mehmet Akgün’ün de ulaştığı raporda dikkat çeken tespitler şöyle:

*Kazanın en önemli nedeni patlayıcı atmosferi oluşturan metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici unsurların önlemlerle yönetilememesi.

*Patlamanın meydana geldiği 14 Ekim 2022’de metan ölçüm değerleri incelendiğinde uygulanan havalandırma projesinin, metanın patlama alt limitlerinin altında kalması için yeterli olmadığı görülüyor.

*Kazanın meydana gelmesinde ana havalandırmadaki eksiklikten daha önemli derecede olmak üzere tali havalandırmadaki yetersizlik en önemli nedenlerden.

*Üretim ve hazırlık sırasında yapılan patlatmalı kazı faaliyetlerinin mevzuatta belirtilen şartlara uymaması ve bunları kontrol eden ve denetleyen etkin bir denetim ve kontrol mekanizması olmaması ortam güvenliğini riske attı.