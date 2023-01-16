Amasra maden faciası: ‘Adam kayırmacılık’ kol gezmiş

Amasra maden faciasına ilişkin Amasra başsavcılığı tarafından hazırlanıp Bartın başsavcılığına gönderilen fezlekede dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Madenin güvenlikten sorumlu mühendisi ve müessese müdür yardımcısı verdikleri ifadede ‘adam kayırmalara’ dikkat çekti.

Amasra maden faiciasında ‘torpil’ iddiaları. (AA)

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim 2022’deki patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyardığı ortaya çıkmıştı.

Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Amasra Savcısı Ozan Mert Alıcı, TTK yöneticilerinin yer aldığı 23 kişi hakkında fezleke hazırladı. 173 sayfalık fezlekede, müşteki ve şüphelilerin ifadeleri faciadaki ihmali ortaya koydu. Fezleke, Amasra başsavcılığı tarafından Bartın başsavcılığına gönderildi.

Fezlekede ‘olası kastla öldürme’ suçu unsurlarının oluştuğu kaydedildi. Tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural hakkında ‘olası kastla öldürme’ suçundan 42 kez, ‘olası kastla yaralama’ suçundan 10 kez ayrı ayrı olmak üzere toplamda 1080’er yıl hapis cezası talep edildi.

Torpilleri anlattı

ANKA’nın haberine göre şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadelerine yer verilen fezlekede ‘torpil ve adam kayırmacılık’ gibi konulara dikkat çekti.

Müessesenin tutuklu müdür yardımcısı Salih Atmaca, şunları söyledi:

“Maden mesleğinde 35 yıl mesleki tecrübem ve bilgim var. İşletmede mesleki konuyla yeterli derecede bilgi ve tecrübesi olmayan şahıslar, işletmede yine işçi güvenliği ve idari yönden önem arz eden mevkilere getirildi ve son zamanlarda idari yönden yöneticilik yapan şahıslar yüksek mevkilere gelmek için kendi aralarında oluşan egolarını gördüm.”

Emniyet mühendisi Şahan Kahraman’sa ‘adam kayırmacılığa’ dikkat çekti: “Adam kayırmacılık var. Siyasi kanallarla, sendikal faaliyetlerle ya da hemşericilik vb. kullanılarak, bu şekilde referanslı olan personel ayakta ya da bacada çalışmadı, daha kolay ve hafif işlerde çalıştırıldığını düşünüyorum.”

‘Ayak arkası yanıyor’

Madende daha önce üretime ara verildiğini söyleyen kazma işçisi Burak Sümertaş’sa şunları anlattı: “Arkadaşlarımdan bazıları -310 kotta ikinci kartiyede çalışılan bacada ‘battı-çıktı’ olarak tabir edilen yerde gaz birikmesi olduğunu söyledi, duyduğum kadarıyla oraya yetkili müdürler de ara sıra bakmaya geldi. 2021‘de ‘Ayak arkası yanıyor’ dendi ve üç-dört gün üretime ara verildiği için izin verildi.”