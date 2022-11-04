Bartın’da maden faciasında ölü sayısı 42’ye yükseldi

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasında, kalbi durmuş olarak yoğun bakıma kaldırılan bir madencinin öldüğü açıklandı.

Fotoğraf: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hastanede tedavi gören bir işçinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu:

“Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi üç haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen üç hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor.”