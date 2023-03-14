Esad dörtlü zirve öncesi Moskova’da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’ya gitti.

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Ziyaretin Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında düzenlenecek dörtlü zirveye denk gelmesi dikkat çekti.

Dörtlü zirve, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 15-16 Mart’ta Moskova’da düzenlenecek

Sputnik’in Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden aktardığına göre resmi bir ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova’ya ulaşan Esad, yarın Putin’le görüşecek.

BirGün’de yer alan habere göre Birçok Rus siyasi yorumcu, Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Esad’la uzlaşma için arabuluculuk talebini kabul etti. Ancak yorumcular, yakın gelecekte üçlü bir görüşmenin mümkün olacağına inanmıyor.

Erdoğan Esad’la görüşecek mi?

Diplomasi Akademisi Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Oleg İvanov, konuya dair şunları dedi: “Erdoğan şu anda zor durumda. Mayısta seçim var. Bu nedenle Türkiye ile Suriye liderleri arasında olası bir görüşme, Erdoğan’ın yararına olsun ya da olmasın, aynı düzeye değerlendirilecektir. Aldığımız bilgilere göre Erdoğan henüz böyle bir görüşmeye karşı çıkmadı.”

Rusya Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Büyükelçi Andrey Baklanov da şunları söyledi: “Bence Esad’ın Moskova ziyaretinin asıl amacı hiçbir şekilde Erdoğan’la görüşmek değil. Esad şu an Batı’yla karşı karşıya gelmemizdeki en önemli siyasi müttefikimiz.”

Ne olmuştu?

Suriye savaşının başladığı 2011’den bugüne Esad yönetiminin devrilmesini isteyen Erdoğan, son zamanlarda Esad’la görüşmek istediğine ilişkin mesajlar vermeye başlamıştı.

Esad’ın, Erdoğan’ın bu adımını seçimlere yönelik bir hamle olarak gördüğü için görüşmeyi reddettiği belirtilse de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, önceki aylarda Suriyeli mevkidaşlarıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişlerdi.