Erdoğan’dan Esad’la görüşme sinyali: Vakti geldiğinde görüşme yoluna gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için “Vakti geldiğinde görüşme yoluna gidebiliriz” dedi.

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Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan’ın konuşmasından çıkanlar şöyle:

* Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan’la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum.

* Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama ‘Mümkün değildir’ ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye’deki terör gruplarının buradan arındırılması ve biliyorsunuz burada şu anda briket evler yapma suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Geri dönüşümle ilgili 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü.

* Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki atılacak adımları da bir yerde erteledi. Suriye’deki olaylarda Rusya’nın, İran’ın etkin rolü var. Koalisyon güçlerinin etkin rolü var. Koalisyon güçlerinde başta Amerika olmak üzere terör örgütlerine ciddi manada silah, mühimmat, araç gereç destekleri yapılıyor. Bütün bunları da vakti saati geldiğinde Amerika’nın yetkilileri ile yetkililerimiz görüşerek, bunlardan Suriye’nin gerek kuzeyde, doğusunu, gerekse tam kuzeyini arındırmalarını istiyoruz. Şu ana kadar istediğimize ulaştık mı, hayır ulaşmadık, takipçisiyiz devam ediyoruz.