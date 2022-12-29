Akar: Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova’daki üçlü görüşmeye ilişkin, “Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir” dedi.

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Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’la Moskova’da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

AA’nın haberine göre Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye-Rusya-Suriye zirvesine ilişkin konuşan Akar, şunları dedi:

“Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır.”

Akar, Suriye’ye operasyonun hala masada olup olmadığıyla ve olası bir harekatta Rusya’nın hava sahasını açıp açmayacağına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

“Biz, egemenlik ve bağımsızlığımızdan ödün vermeden, hak ve hukukumuzu çiğnetmeden bu çerçevedeki çalışmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Hava sahası gibi konuların siyah-beyaz, evet-hayır gibi çok net ve kesin cevapları olmuyor. Biz sınırlarımızı korumak, halkımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yapmamız gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Bu konuda kimse Türkiye’den müsamaha beklemesin.”

Hakkımızı, hukukumuzu korumakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu yaparken de hiçbir zaman barışı, görüşmeyi, diyaloğu göz ardı etmiyoruz. Konuşacağız, görüşeceğiz. Olayları makul, mantıklı şekilde çözmeye çalışacağız. Oldu ne ala, olmadı, o zaman kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Burnumuzun dibinde teröristlerin ülkemize, milletimize karşı tahriklerini, provokasyonlarını, saldırılarını göz ardı etmemizi kimse bizden beklemesin.”